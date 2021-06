Reggina, Aglietti riabbraccia la Curva Sud in un incontro dalle mille emozioni

Il ritorno a Reggio Calabria di Alfredo Aglietti ha rievocato alla mente della tifoseria amaranto dei ricordi magici. Il numero 11 per eccezione che nella sua carriera da calciatore in riva allo Stretto ha regalato grandi gioie a quella che è sempre stata la dodicesima presenza dello stadio Granillo…la Curva Sud.

Sono passati 25 anni ma l’amore tra Aglietti e la storica Curva non è cessato e -semmai fosse possibile- è diventato ancora più forte. La motivazione è semplice, forse fin troppo banale, ma realistica più che mai. Alfredo Aglietti è stato l’idolo della Curva Sud ben 25 anni fa, ma anche chi non ha avuto la fortuna di vivere quei momenti, conosce bene la Storia di Aglietti alla Reggina. Due generazioni che si incontrano, storie e racconti tramandati da padre in figlio. Un unico coro che, negli ultimi giorni, è ritornato ad essere un tormentone in città…”Alfredo Aglietti facci un gol“.

Oggi, in occasione della presentazione agli organi di stampa, Aglietti ha ricevuto un tributo proprio fuori dal Granillo. Una piccola rappresentanza della Curva Sud, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, ha riabbracciato mister Aglietti in un incontro dalle mille emozioni.

Le parole del mister sono arrivate dritte e dirette ai ragazzi della Sud che hanno condiviso in pieno le parole del tecnico: “In Serie B si vince e si perde, ma in campo tutti devono sudarsi quella maglia. Dobbiamo essere tutti e uniti e mostrare sempre il nostro valore. Spero che il prima possibile possiate darci un aiuto anche voi dal vivo“. Il confronto con la tifoseria si è poi concluso con il coro-tributo al nuovo Aglietti, il mister, il quale non ha nascosto l’emozione nel rincontrare la Sud, la Sua Sud.