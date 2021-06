Covid 5 giugno, calo dei contagi ma ancora pochi tamponi in Sicilia

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 234 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 8 persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

I tamponi processati sono stati 15110; il tasso di positività si ferma ad 1,68% (ieri 2,3%).

In ospedale restano ricoverati 441 pazienti, di cui 45 (come ieri) in terapia intensiva.

La distribuzione nelle province. Catania 77 nuovi casi, Agrigento 41, Ragusa 37, Palermo 28, Messina 23, Enna 10, Siracusa 9, Trapani 7, Caltanissetta 2.

La situazione in Italia. Sono 2436 i nuovi contagi. 57 le persone decedute in un giorno; il tasso di positività si ferma all’1% (ieri era all’1,2%)