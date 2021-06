ATLETICA, VENETO DI BRONZO AL TROFEO PRATIZZOLI

Bel risultato della rappresentativa veneta nella classica rassegna cadetti andata in scena a Modena: Rebecca Agbortabi diventa la seconda italiana di sempre nei 300 (39”10), la figlia d’arte Lorenza De Noni avvicina il record regionale nei 1000 (2’54”00). Vince anche la 4×100 femminile

7.6.2021 – Bel terzo posto del Veneto nel classico Trofeo Luigi Pratizzoli, andato in scena ieri – domenica 6 giugno – a Modena. La selezione veneta cadetti, guidata dal presidente regionale Francesco Uguagliati e dal fiduciario tecnico regionale Enzo Agostini, ha vinto il bronzo, finendo alle spalle di Lombardia e Toscana, in una rassegna che ha visto al via ben 11 rappresentative di categoria.

Tre i successi del Veneto. Rebecca Agbortabi ha corso i 300 in 39”10, realizzando il primato regionale (cancellato il 39”16 stabilito nel 2012 dalla veronese Anna Schena) e la seconda prestazione italiana di sempre dopo il primato nazionale di Elisabetta Vandi (38”57 nel 2015). Vittoria anche per Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), figlia d’arte (la mamma è l’ex ottocentista azzurra Veronica Piutti), dominatrice nei 1000 in 2’54”00, non lontana dall’ormai datato record veneto di Silvia Sommaggio (2’51”66 nel 1983). Vittoria anche per la 4×100 femminile, composta da Harriet Amponsa Agyekum (Atl. Silca Conegliano), Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona), Maddalena Confente (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) e Maddalena Nardi (Atl. Verona Pindemonte), prima in 48”49.

RISULTATI. CADETTI. 80: 6. Valentino D’Andreta (Atl. Riviera del Brenta) 9”41 (-0.6); 10. Giacomo Rottin (Villorba, individualista) 9”49 (-0.1); 16. Giacomo Roncato (Audace Noale, individualista) 9”71 (0.0). 300: 6. Samuel Favaretto (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 37”89. 1000: 5. Ghassan Sabar (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 2’43”71. 1200 siepi: 5. Raffaele Faronato (Gruppo Atletico Coin Venezia 1949) 3’29”50. 100 hs: 5. Marco Striuli (Atl. Speranza – VE) 14”44 (+1.2). Alto: 4. Filippo Mantiero (Atl. Schio) 1.73. Lungo: 4. Matteo Zattra (Us Summano) 6.16 (+0.8). Martello: 2. Thomas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 42.98. Giavellotto: 5. Riccardo Donà (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 39.61. 4×100: 6. Veneto (Roncato, Chrosian Zenere/Assindustria Sport, Rottin, D’Andreta) 45”78. CADETTE. 80: 2. Harriet Amponsa Agyekum (Atl. Silca Conegliano, individualista) 10”02 (+0.9), 6. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 10”15 (+1.6), 10. Maddalena Confente (Atl. San Bonifacio-Valdalpone, individualista) 10”26 (+1.6). 300: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 39”10. 1000: 1. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 2’54”00. 1200 siepi: 7. Amelie Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 4’05”08. 80 hs: 3. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 12”21 (-0.2). Alto: 7. Lisah Gadler (At. Speranza – VE) 1.46. Lungo: 6. Diletta De Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5.01 (+1.4). Martello: 6. Valentina Rossetti (Atl. Bovolone) 32.40. Giavellotto: 3. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 33.27. 4×100: 1. Veneto (Agyekum, Cordioli, Confente, Nardi) 48”49. RISULTATI COMPLETI