Così come in altre parti di Italia, arriva un’importante possibilità di lavoro e di occupazione per oltre 1.000 persone in seno alla Regione Puglia. Sarà pronto in pochi giorni il nuovo piano delle assunzioni della Regione. Partirà entro fino luglio il nuovo maxi concorso che prevede complessivamente 1021 unità tra 228 passaggi di livello, 38 co.co.co e 754 nuove assunzioni per varie posizioni a tempo indeterminato. Il piano, già predisposto dall’Assessore al Personale Gianni Stea, sarà presentato alla Giunta regionale nei prossimi giorni.

Concorso Regione Puglia, le parole dell’assessore Stea

“Partirà entro fino luglio il nuovo maxiconcorso della Regione Puglia – annuncia l’assessore regionale, Gianni Stea – che prevede ben 754 assunzioni e promozioni di cui 254 riservati agli interni. Saranno 500, invece, i candidati esterni. Il piano già predisposto dalla Regione – conclude Stea – sarà presentato alla giunta regionale nei prossimi giorni”.