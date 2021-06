Temporale su Roma, strade allagate e incidenti

Allagamenti, incidenti e fortissimi disagi alla circolazione. In queste ore sulla Capitale si abbattendo un temporale di forte intensità che sta creando problemi dal centro alla periferia. Al momento i danni maggiori si registrano proprio in centro dove si registrano blocchi al traffico sul lungotevere dal Ghetto all’Ara Pacis. La protezione civile del Lazio aveva annunciato allerta meteo per oggi e fino a questa sera. La temperatura si è abbassata e ci sono forti precipitazioni di grandine e pioggia insistente. Secondo i dati meteo la perturbazione dovrebbe persistere fino alle 18, quando sono previste graduali schiarite.



Preso letteralmente d’assalto anche il centralino dei vigili del fuoco per scantinati allagati e strade sommerse d’acqua. Al momento sono circa 70 le squadre impegnate a risolvere i danni del maltempo.



Quaranta bambini e sei adulti sono bloccati, al causa di un allagamento, all’interno di un asilo in via Castelnuovo di Porto 14. Un problema che si è creato a causa delle forti piogge di queste ore. Sul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Prati.

Dalle 12.30 di oggi sono stati tante le chiamate per interventi dovuti al maltempo. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord (Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano).