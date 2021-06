Messina: caccia al pirata della strada dopo l’incidente sul viale Regina Margherita di martedì

“Ha travolto due ragazzi in moto ed è fuggito via”: sui social gira l’appello per cercare la vettura non ancora identificata e risalire all’automobilista che martedì pomeriggio ha invaso la corsia opposta a velocità sostenuta falciando il motorino con a bordo due minorenni senza prestare soccorso.

E’ successo a Messina intorno alle 18.15 sul viale Regina Margherita. L’impatto è avvenuto poco dopo l’incrocio con la via Palermo. I due ragazzi di 15 e 17 anni stavano viaggiando in direzione sud, quando una vettura viola, sarebbe sopraggiunta ad alta velocità occupando la corsia opposta e centrando in pieno il motorino. Dopo l’incidente l’automobilista ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso ai giovani. Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno portato un ragazzo all’ospedale Piemonte e uno al Papardo.

Per risalire almeno al modello all’auto sono state già visionate alcune telecamere delle attività commerciali vicine. Intanto il fratello di uno dei due ragazzi coinvolti nell’impatto ha lanciato l’appello sui social. “Chiunque abbia visto o notato anche parcheggiata da qualche parte una Matiz vecchio modello blu o una Volkswagen Up blu con faro sinistro completamente rotto e paraurti anteriore sinistro dell’auto molto danneggiato e con gomma sinistra scoppiata, vi chiediamo per favore di segnalarlo“, scrivono su instagram.