Reggio Calabria-Milano: ecco il primo Frecciarossa notturno che collegherà le due città

Nuovo treno notturno da Milano a Reggio Calabria dal 15 giugno. Sarà il primo Frecciarossa che collegherà la città dello Stretto al capoluogo della Lombardia. La partenza da Milano centrale sarà prevista alle 21.20 con arrivo a Reggio alle 8.03. Dalla Calabria si partirà alle 21.37 con arrivo in Lombardia alle 8.22. Ci saranno anche diverse coincidenze con le navi Blu Jet alla fermata di Villa San Giovanni per arrivare in Sicilia. Le altre fermate saranno: Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia, Rosarno e Villa San Giovanni.