Sanità, Medici Firenze: “Congratulazioni a Elisabetta Alti, nuovo direttore di Medicina generale Asl Centro”

“A titolo personale e a nome dell’Ordine dei Medici di Firenze le congratulazioni alla dottoressa Elisabetta Alti per la nomina a nuovo direttore del dipartimento di Medicina generale della Asl Toscana Centro. Un incarico di prestigio, per realizzare un’organizzazione sanitaria sempre più efficiente sul territorio. La pandemia ha dimostrato ancora una volta il ruolo cruciale che riveste la Medicina generale nella tutela della salute del cittadino. All’orizzonte ci sono sfide importanti per potenziare le cure, la diagnostica e il lavoro di équipe. Alla dottoressa Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, i nostri migliori auguri nell’affrontare i prossimi impegni”. Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze.