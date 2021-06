Ormai manca solo l’ufficialità, ma come avevamo annunciato qualche giorno fa la Puglia sarà zona bianca da lunedì prossimo, 14 giugno. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare già nel pomeriggio e che confermerebbe le anticipazioni. Se ne sta discutendo nella consueta riunione tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Cabina di Regia del Ministero della Salute che, come ogni venerdì, analizzano i dati legati al Coronavirus e prendono le decisioni per indirizzare la vita di tutti i giorni degli italiani. Da lunedì 14 giugno, quindi, dopo quasi otto lunghi mesi la Puglia tornerà a vivere senza coprifuoco e le attività come ristoranti, locali, bar e discoteche potranno tornare a lavorare senza le ansie e le preoccupazioni dovute all’obbligo della chiusura anticipata. La zona bianca fa cadere anche alcune tra le ultime restrizioni rimaste, lasciando ancora intatte soltanto quelle relative all’obbligo di indossare la mascherina e quella sull’evitare gli assembramenti.

Puglia in zona bianca, ecco quali sono le altre Regioni ad entrarci

Con una settimana d’anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, ma anche rispetto al calendario tradizionale, in Puglia da lunedì 14 giugno comincia a tutti gli effetti l’estate e sarà una vera e propria boccata d’ossigeno per migliaia di attività commerciali e turistiche che torneranno a lavorare a pieno regime. Saranno 29 milioni in tutto gli italiani che da lunedì dovrebbero essere in zona bianca. Oltre alla Puglia, infatti, anche Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio e Provincia Autonoma di Trento entreranno nella fascia bianca e si andranno ad aggiungere alla Regioni che già ci sono e cioè: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.