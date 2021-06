Coronavirus in Abruzzo, 12 giugno: 29 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 29 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Abruzzo (di età compresa tra 4 e 77 anni). Sono stati attuati 3.069 tamponi molecolari, è risultato positivo lo 0,94% dei campioni. Ricoveri in discesa: dagli 80 di ieri ai 72 di oggi. Con due nuovi decessi, il bilancio delle vittime sale a 2.502. Gli attualmente positivi sono 1.516: in 68 sono ricoverati in area medica (-8) e 4 persone si trovano in terapia intensiva (invariato); i rimanenti 1.444 sono in isolamento domiciliare (-8).

I guariti sono 70.432 (+43). Si rilevano +18 contagi a L’Aquila e provincia, +7 a Chieti e provincia, +5 a Teramo e provincia e +1 a Pescara e provincia. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti in Abruzzo scende a 17 (deve essere inferiore a 50 per la zona bianca). Nel Teramano, l’incidenza è pari a 5. Seguono il Chietino (15), il Pescarese (21) e la provincia dell’Aquila (43).