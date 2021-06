Covid, Sicilia prima per contagi giornalieri in Italia. Vaccini, Open Day solo per gli over 60

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 263 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 3 persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

13929 i tamponi effettuati, il tasso di positività è del 1,88% (ieri era del 2,04%). 426 i guariti.

In ospedale restano ricoverati 369 pazienti, 43 dei quali (ieri erano 38) in terapia intensiva.

Questa la distribuzione nelle province. Ragusa 7 nuovi casi, Catania 41, Enna 30, Palermo 37, Messina 10, Agrigento 52, Siracusa 26, Caltanissetta 28, Trapani 7.

ULTIMORA: SICILIA, RICHIAMO UNDER 60 CON PFIZER O MODERNA. OPEN DAY SOLO PER GLI OVER 60

Dopo la decisione presa dalla Sicilia, arriva anche lo stop del Comitato Tecnico Scientifico. Seconda dose con Pfizer o Moderna, è questa la decisione del Comitato tecnico scientifico. Chi ha meno di 60 anni e ha avuto la prima dose di Astrazeneca farà il richiamo con il vaccino a Mrna. E questa la forte raccomandazione degli o scienziati di utilizzare il vaccino di AstraZeneca solo per i soggetti con più di 60 anni.

Proprio in queste ore gli scienziati stanno decidendo la soglia di età sotto la quale il richiamo sarà con Pfizer e Moderna e che potrebbe essere tra i 40 e i 60 anni. Per la seconda dose, precisano gli esperti, è raccomandato continuare a usare Astrazeneca per chi ha più di 60 anni. Sotto tale soglia, per un principio di massima cautela, è invece raccomandabile l’utilizzo di un vaccino a Mrna.

La situazione in Italia. Sono 1723 i nuovi contagi. 52 le persone decedute in un giorno; il tasso di positività scende ulteriorimente allo 0,8% (ieri era allo 0,9%).