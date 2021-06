Vaccini: impazzano le polemiche ma continua la campagna vaccinale Irpina: 3188 dosi

Nella giornata di ieri 11 giugno 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 3.188 dosi di vaccino così suddivise:

⁃ 91 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino ⁃ 135 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano ⁃ 91 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ⁃ 73 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ⁃ 80 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ⁃ 440 presso il Centro Vaccinale di Avellino ⁃ 107 presso il Centro Vaccinale di Montoro ⁃ 87 presso il Centro Vaccinale di Solofra ⁃ 112 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino ⁃ 70 presso il Centro Vaccinale di Vallata ⁃ 118 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ⁃ 67 presso il Centro Vaccinale di Flumeri ⁃ 65 presso il Centro Vaccinale di Atripalda ⁃ 128 presso il Centro Vaccinale di Moschiano ⁃ 98 presso il Centro Vaccinale di Cervinara ⁃ 108 presso il Centro Vaccinale di Ariano Palazzetto dello sport ⁃ 212 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione ⁃ 148 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda ⁃ 117 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano ⁃ 77 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina ⁃ 79 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale ⁃ 96 presso il Centro Vaccinale di Montella ⁃ 85 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia ⁃ 97 presso il Centro Vaccinale di Lioni ⁃ 132 presso Drive through ⁃ 242 presso le Aziende ⁃ 33 a domicilio

Le polemiche a colpi di click

Chissà se è giusto oppure no, eppure, oggi, sempre più l’informazione è fatta dai social e dalle chiacchiere mediatiche. Le paure si trasmettono via web e le accuse si rincorrono a colpi di click.

Tra no vax, persone che hanno semplicemente paura, tra chi crede nella scienza, nonostante la comunicazione sia sempre più carente e imprecisa.

Più emozioni meno obiettività

Le emozioni hanno preso il posto dell’obiettività. E probabilmente è una strada questa che non porterà lontano.

Credevamo che la tecnologia ci avrebbe resi più edotti ma la realtà è che ormai credendo di sapere tutto ignoriamo sempre più quelle che sono le informazioni reali. E questo ci crea dubbi e incertezze: facciamo bene? Facciamo male?

A chi dobbiamo credere?

Non lo sappiamo più. Non sappiamo più in chi credere. Sappiamo che una pandemia ci ha investito (c’è ancora chi continua a urlare al complotto) e che non vorremmo uscire illesi. Purtroppo siamo già feriti dentro.

Abbiamo perso troppo. Persone, tempo, ideali. Anche i sogni. Ed ora vorremmo solo una formula magica, per venirne fuori e non pensarci più.

Ma non sarà semplice. Purtroppo