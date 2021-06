Bilancio provinciale, arriva la decisione di Italia Viva: “siamo una forza responsabile”

A pochi giorni dal voto relativo al bilancio della provincia di Caserta arriva la comunicazione di Italia Viva.

Responsabilità

“Italia Viva nasce come una forza responsabile che antepone alle appartenenze e ai caminetti politici il benessere dei territori e dei cittadini. La responsabilità è la stella polare che guida la nostra azione politica e lo sarà anche in occasione del bilancio che sarà discusso nel consiglio provinciale di mercoledì”.

Bilancio importante

“Si tratta di un bilancio importante, che sancisce finalmente dopo anni il riequilibrio finanziario dell’ente, ma, soprattutto un bilancio che guarda al futuro dei cittadini e dei servizi”.

“Con questa manovra si restituisce dignità ad una società come la Terra di Lavoro, strumento fondamentale nell’azione amministrativa dell’ente. Lo si fa valorizzando il personale, avviando percorsi di stabilizzazione e schiudendo le porte a nuove assunzioni.”

Piano di digitalizzazione

“Con questa manovra si dà una sterzata all’ammodernamento dei servizi attraverso un piano di digitalizzazione. Una voce importante è rappresentata dalle strade, dalla loro manutenzione impegnando cospicue risorse in questo senso”.

Risorse importanti

Con questo bilancio, la Provincia stanzia risorse importanti per le scuole, per il potenziamento delle misure di sicurezza, per renderle un luogo sempre più accogliente per i nostri figli. E’ un bilancio che nasce da un confronto serrato di tutte le forze in campo che si sono sedute intorno al tavolo abbattendo gli steccati politici e mettendo avanti a tutto l’interesse della comunità”.

Servizi e lavoro

“Di fronte a questo approccio tenuto dal presidente una forza come Italia Viva non può chiamarsi fuori per aggrapparsi a logiche di cordata. Una manovra che garantisce servizi, lavoro, ammodernamento della macchina burocratica non può che essere salutata con favore da una forza come la nostra. E’ per questo che annunciamo il nostro voto favorevole al bilancio”.