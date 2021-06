Covid, in Sicilia 10 migranti contagiati da variante Delta

E’ arrivata anche in Sicilia la variante Delta. Sono risultati contagiati dalla suddetta variante di Covid-19 dieci migranti arrivati a Lampedusa dal Bangladesh. Ad oggi i dieci sono tutti asintomatici e in isolamento in una nave-quarantena alle coste dell’isola.

A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia. I casi pare si riferiscano a fine maggio e sono stati già denunciati al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità.

In Sicilia è la prima volta che viene riconosciuta la variante Delta. “I tamponi hanno rivelato che i migranti erano positivi – spiega il dottor Fabio Tramuto del laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Palermo – e, come da protocollo, sono stati separati dal gruppo e messi in isolamento. A questo punto, così come accade ogni volta che ci troviamo di fronte a soggetti contagiati, i test vengono inviati nel nostro laboratorio al Policlinico per l’analisi. In seguito a complesse procedure, abbiamo individuato la variante Delta”.