Rapporto Bankitalia – In Sicilia arrivati meno vaccini rispetto alla media nazionale

Secondo l’ultimo rapporto di bankitalia sull’economia siciliana, e riferito al 30 Maggio 2021, la Sicilia ha ricevuto solo 67 dosi di vaccino ogni 100 abitanti, contro i 72 della media nazionale. Le dosi di vaccini somministrate sono state invece di 63 ogni 100 abitanti contro le 69 della media italiana.

“Dopo la priorità assegnata ad alcune categorie di soggetti e agli ultra ottantenni, il piano vaccinale si è progressivamente esteso a fasce di età più giovani – si legge nell’indagine di Bankitalia riportata dall’Ansa – A fine maggio il 40 per cento della popolazione con più di 16 anni aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino, e il 23 per cento aveva completato il ciclo vaccinale, a fronte di un obiettivo posto dal Piano nazionale di vaccinazione del 13 marzo 2021 di arrivare entro fine settembre alla copertura di almeno l’80 per cento della popolazione”.

Fonte: Ansa.