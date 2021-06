Covid 20 giugno, solo 135 casi, nessun decesso. Tamponi giù. Da domani Sicilia “Bianca”, ecco le regole

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 135 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare nessun decesso. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

5835 i tamponi effettuati, il tasso di positività è del 2,31% (ieri era dell’ 1,35%). 190 i guariti.

In ospedale restano ricoverati 265 pazienti, 26 dei quali (ieri erano 28) in terapia intensiva.

La distribuzione per province. Catania 33 nuovi casi, Palermo 21, Messina 12, Ragusa 14, Siracusa 7, Caltanissetta 24, Agrigento 9, Trapani 1, Enna 14.

ULTIMORA: SICILIA ZONA BIANCA, ECCO COSA POTREMO RITORNARE A FARE E I DIVIETI ANCORA ATTIVI – Leggi l’articolo

Nelle regioni bianche non c’è orario per il rientro a casa, stop al coprifuoco e potranno riaprire in anticipo alcune attività ancora chiuse per decreto (decreto-legge 18 maggio 2021).

Restano in vigore anche in zona bianca il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale, l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici, la sanificazione nei luoghi chiusi e l’aerazione.

ULTIMORA: COVID, SICILIA, TRE GIORNI DI PORTE APERTE PER GLI OVER 60 CON VACCINI PFIZER E MODERNA – Leggi l’articolo

Tornano gli “open days” vaccinali in Sicilia. Da domani 20 giugno a martedì 22 giugno, “porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età.

La situazione in Italia. Sono 881 i nuovi contagi. 17 le persone decedute in un giorno; il tasso di positività è allo 0,6% (ieri era allo 0,5%). Questi sono i dati più bassi da inizio anno.