Continua senza sosta il lavoro delle forze di polizia contro la compravendita di sostanze stupefacenti. È stato arrestato per spaccio, infatti, un 31enne di Cavallino. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, quindi, ancora un intervento delle forze dell’ordine salentine per cercare di limitare, quanto più possibile, questo fenomeno. Nel tarda serata di ieri, lunedì 21 giugno, infatti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, disposto per frenare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, hanno arrestato per spaccio, come detto, Giulio Marti, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato in possesso di 277,52 grammi di Hashish.

Arrestato per spaccio 31enne, tutto il materiale sequestrato

Verso le ore 21:00, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine, nel transitare nei pressi del Parco Beatrice D’Aragona, nel Comune di Cavallino, hanno notato due giovani con fare sospetto, uno dei quali, alla vista della Polizia, si è immediatamente liberato di un oggetto. Prontamente recuperato dagli operatori, si è accertato che il giovane si era liberato di una dose di Hashish. Visto che entrambi i giovani erano già conosciuti dalle forze dell’ordine per reati specifici e visto il ritrovamento della sostanza stupefacente, si è proceduto ad eseguire una perquisizione personale e veicolare estesa anche alle rispettive abitazioni dei due giovani. L’attività si è conclusa positivamente a carico dell’arrestato per spaccio, visto anche il ritrovamento sulla persona di due involucri di cellophane contenenti dell’Hashish, nascosti nella tasca del pantalone, per un peso complessivo di 11,20 grammi, e la somma di denaro di 125 euro in banconote di vario taglio. Nell’abitazione, invece, precisamente nella stanza da letto ad uso esclusivo dello stesso, sono stati ritrovati altri 14 involucri in cellophane contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 266.30 grammi, il tutto occultato all’interno di varie scarpe riposte nell’armadio scarpiera. È stato inoltre ritrovato e sottoposto a sequestro un bilancino elettronico di precisione e la somma di 300 euro anch’essa in vari tagli. Per quanto sopra, Giulio Marti è stato arrestato per spaccio e, come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.