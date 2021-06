Montebelluna, “Dai servizi pubblici digitali degli enti locali ai diritti digitali dei cittadini”: un laboratorio di co-design distribuito online

22.6.2021 – La Regione del Veneto, in collaborazione con il Comune di Montebelluna, ha organizzato un laboratorio di co-design distribuito che si terrà giovedì 24 giugno 2021 ore 10.00 dal titolo “Dai servizi pubblici digitali degli enti locali ai diritti digitali dei cittadini”, durante il quale verranno illustrati i servizi in corso di sviluppo nell’ambito del progetto POR-FESR denominato MyCity, integrati nella piattaforma regionale MyPortal.

L’evento avverrà in contemporanea presso i cinque Enti capofila del progetto MyCity, ovvero Montebelluna per l’Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, Treviso, Padova, Vicenza e Verona. E’ prevista una parte di condivisione di alcuni servizi relativi alla piattaforma del volontariato con le Associazioni del territorio, che interverranno dall’Auditorium della Biblioteca comunale per una breve sessione di co-design in presenza avvalendosi del supporto del team di sviluppo e di esponenti dei Comuni “gemellati” da altre Regioni che hanno intrapreso iniziative analoghe.

Per assistere all’evento on-line è sufficiente iscriversi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RMBa6LziTXy1lr3Z1i94sQ

Programma

I SESSIONE: PLENARIA DI APERTURA

10.00 – 10.15 Saluti Istituzionali

Francesco Calzavara Assessore all’Agenda Digitale della Regione del Veneto

10.15 – 11.15 I Sindaci – Assessori coordinatori delle Autorit Urbane

Sergio Giordani, Sindaco del Comune di Padova

Francesco Rucco, Sindaco del Comune di Vicenza

Elzo Severin, Vicesindaco Reggente del Comune di Montebelluna

Alessandro Manera, Assessore alle Politiche Ambientali, Smart City, Organizzazione e Logistica del Comune di Treviso

Stefano Bianchini, Assessore ai Servizi Demografici e Statistica, Aziende ed Enti Partecipati, Informatica del Comune di Verona

11.15 -11.30 I servizi digitali ai cittadini: la strategia della Regione del Veneto

Idelfo Borgo – Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale – Regione del Veneto

Modera: Luca De Pietro – Direttore U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale – Regione del Veneto