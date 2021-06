I volti di Palermo – Oggi alle 18:30 la presentazione del nuovo libro di Massimiliano Ferro

86 immagini per i volti di altrettanti palermitani. Da Biagio Conte ad Angelo Sicilia, da Letizia Battaglia a Nino Parrucca, e perfino Santa Rosalia. Tutti immortalati nelle fotografie di Massimiliano Ferro.

Volti di politici, sanitari, giornalisti, artisti, sportivi e tanti altri, che rappresentano una città intera, in questo caso Palermo. Questo l’intento di “I volti di Palermo”, il nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro. Il volume, pubblicato nel Marzo scorso da Ex Libris, sarà presentato oggi pomeriggio alle 18:30 a Piazzetta Bagnasco a Palermo, in un evento organizzato dal Mondadori Store di Via Stabile.

Fonte: Ansa.