Guardia di Finanza: visita del Comandante Regionale Sicilia, Riccardo Rapanotti

Nella giornata di ieri, il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Riccardo Rapanotti – si è recato in visita al Comando Provinciale di Caltanissetta e presso la sede territoriale del Gruppo di Gela. Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale – Col. Andrea Antonioli – che, nell’occasione, ha illustrato al Comandante Regionale i diversi temi che caratterizzano la presenza del Corpo nella provincia di Caltanissetta.

Il Comandante Regionale ha incontrato, dapprima nel capoluogo nisseno e successivamente a Gela, gli ufficiali e una rappresentanza di militari in servizio, di ogni ordine e grado, nonché di personale in congedo, esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’impegno quotidianamente svolto dalle Fiamme Gialle nissene a contrasto delle diverse forme di illegalità economico-finanziaria e a tutela dell’economia legale.

Nel corso della visita istituzionale, il Generale di Divisione Riccardo Rapanotti ha incontrato il Prefetto di Caltanissetta, nonché i vertici dell’Autorità Giudiziaria alla sede di Caltanissetta e di Gela.