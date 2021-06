Milano: Trovato con 1 kg di hashish, arrestato

La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 44 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa Commissariato Centro, al termine di un’articolata attività di osservazione in strada in viale Marche, hanno individuato il 44enne dedito allo spaccio: alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare, ma è stato subito bloccato. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 10 panetti di sostanza di hashish (riportante etichetta con dicitura TOP) per un peso complessivo di 1 kg e di 90 euro in banconote di diverso taglio. L’uomo, che era già stato indagato un mese fa per il possesso di un ingente somma di denaro (6620 euro) profitto dell’attività illecita, è stato quindi arrestato è condotto al carcere di San Vittore in attesa di udienza di convalida.