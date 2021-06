Ripartiamo insieme: Piazza Santa Croce gremita per la manifestazione nazionale

Piazza Santa Croce gremita, come non si vedeva dai tempi pre-Covid, a Firenze per la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati ‘Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani’, che si svolge in concomitanza con Bari e Torino per chiedere che il blocco dei licenziamenti venga prorogato.

Ovunque sventolano le bandiere di Cgil, Cisl e Uil, e in piazza ci sono delegazioni di lavoratori, tutti muniti di mascherina, che arrivano dalle varie regioni del centro Italia, dal vicino Lazio alla più lontana Sardegna. Sul palco hanno preso la parola i lavoratori, portando le loro testimonianze, e i segretari locali prima dell’intervento del segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra. Nel corso dell’iniziativa è stato anche ricordato il sindacalista Sì Cobas morto recentemente mentre manifestava insieme ai lavoratori. In piazza anche una decina di contestatori, appartenenti all’area antagonista. (fonte: Ansa).