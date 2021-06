Il rapper reggino Cresh King presenta il nuovo brano “Ti porterò a ballare”

L’artista reggino ha scelto di mostrare la bellezza della Costa Viola nel nuovo videoclip

Arrivano le calde giornate da trascorrere al mare e nelle spiagge ritorna il tormentone estivo di Cresh King.

Il rapper reggino ha presentato il nuovo singolo Ti porterò a ballare. Prodotto da Black Flag Empires e distribuito da Antarctica Recordings, un pezzo che ha visto il cameo di Nicholas Mauro, in cui Cresh è riuscito a trasmettere la propria grinta ed energia in un brano tutto da ballare. A quasi un anno dall’uscita di Estate in mascherina, successo dell’estate scorsa, il videoclip realizzato da Antonio Rieto, con la partecipazione di Francesca Presto, Alessandro Miceli, Giulia Salutari e Giovanni Prestinicola, nella splendida location del lido Onda Azzurra in Costa Viola, ha già contagiato il web, con il boom di visualizzazioni e consensi.

Cresh, anche questa estate, ha voluto rappresentare le bellezze della sua Calabria, mostrando lo scenario della Costa Viola. “Un messaggio -ha detto il rapper- direttamente dalla nostra Calabria e dalle loro bellezze, tutte da scoprire e visitare”.