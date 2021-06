Camposampiero, distretto del Commercio in aiuto ai negozi di vicinato

28.6.2021 – Regione Veneto, Comune di Camposampiero, associazioni di categoria e commercianti uniti insieme per la presentazione dei progetti Distretto del Commercio di Camposampiero (PD) Torri&Acque: iniziative pensate per rivitalizzare e rilanciare le attività commerciali.

“Scopo dei Distretti del Commercio – ha spiegato l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato, durante la conferenza stampa di oggi, dove ha fatto il punto sulle attività svolte e quelle in corso per il Distretto – è quello di aiutare i negozi di vicinato, che soffrono la concorrenza dell’e-commerce e dei grandi centri commerciali, in modo da essere più competitivi, ricordando quanto sia stata doppiamente dura per loro questo periodo a causa della pandemia”. “Dall’avvio dei Distretti ad oggi – ha aggiunto Marcato – abbiamo affrontato diversi cambiamenti, che hanno segnato la vita di tutti, sia a livello personale che lavorativo. La stessa programmazione iniziale del progetto, infatti, ha subito modifiche a causa del COVID-19 e repentino è stato il riadattamento dei progetti”.

“Ricordo – ha concluso Marcato – che, compito della politica, è leggere il presente e comprendere le esigenze del territorio, fornendo gli strumenti giusti che permettano di essere competitivi: è questo l’obiettivo che mi sono prefissato, quando ho dato vita ai Distretti del Commercio. Una idea che ha preso corpo nel padovano, come in tutte le province venete, grazie alla Regione Veneto che ci ha creduto fino in fondo, stanziando, fino ad oggi, 39 milioni di euro in grado di sprigionare a loro volta circa 175 milioni in investimenti”.