Lombardia: Morte bracciante agricolo, indagato imprenditore

Un imprenditore agricolo di Olevano (Pavia) è indagato, con l’accusa di omicidio colposo per la morte di un bracciante avvenuta il 15 giugno scorso. La vittima è un cinese di 57 anni: mentre stava mondando il riso in campagna si è accasciato a causa malore. Il datore di lavoro è finito sotto inchiesta per non aver sottoposto il 57enne alle visite mediche obbligatorie.