Family Tour: alla scoperta del Castello di Milazzo

Kids Trip è un portale dedicato alle famiglie che amano fare attività con i propri bambini. Racconti, suggerimenti e consigli su itinerari, attività ed eventi a misura di bambino da fare in Sicilia. Questa settimana il FAMILY TOUR proposto è quello alla scoperta del suggestivo Castello di Milazzo.

Si tratta della cittadella fortificata più grande di tutta la Sicilia che si estende lungo 7ettari e si erge alla sommità dell’antico borgo di Milazzo. Da qui si ammirano: a Est la riviera di Levante con il porto, a Ovest la spiaggia di Ponente con le Isole Eolie sullo sfondo, a Sud-est la cima fumante dell’Etna che svetta all’orizzonte.

Giorno 3 Luglio potrebbe essere l’occasione giusta per visitarla, accompagnati dalla guida Manuela Nastasi.

La visita guidata è pensata per famiglie con bambini e prevede una caccia al tesoro, con lo scopo di scovare alcuni elementi particolarmente evidenti lungo il percorso. La visita del castello in realtà è un viaggio a ritroso nel tempo, all’aria aperta: si parte dalle possenti mura spagnole realizzate su volere di Carlo V, fino ad arrivare al Mastio normanno che svetta sulle altre strutture e rappresenta il cuore del castello.

L’evento è organizzato in collaborazione con Isolani per Caso. La durata della visita è di circa 2 ore, si parte alle 16.30 ed è consigliata a bambini dai 5 anni in su.

Necessaria prenotazione: Kids Trip +39 334 7359654 – Isolani per caso +39 348 366 1577