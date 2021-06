Pederobba, al via i laboratori estivi dedicati ai giovani dagli 11 ai 16 anni

Street art e percorsi di teatro-natura sul fiume Piave per stimolare creatività e partecipazione

29.6.2021 – Conoscere il mondo della street art e imparare a realizzare un graffito per riqualificare un’area urbana, oppure camminare lungo il corso del Piave e scoprire come sassi, acqua, rami e sabbia possano dare vita a un teatro nella natura: sono questi i temi che l’Assessorato al Sociale e Politiche Giovanili del Comune di Pederobba propone in collaborazione con la cooperativa La Esse nell’ambito del progetto Ti aspetto fuori. Un programma di laboratori estivi per ragazzi e ragazze residenti che potranno impegnarsi in attività legate al territorio in cui vivono, legate all’espressione artistica così come alla cura dell’ambiente, coltivando i propri interessi insieme ai propri amici e coetanei.

Si parte con il laboratorio Graffiti e Street Art per ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni, articolato in 3 incontri presso la palestra di Pederobba dal 22 al 24 luglio 2021. Un percorso di sperimentazione guidato da street artists professionisti, alla scoperta della Street Art, delle sue radici fatte di storia e cultura, delle sue tecniche e principi che la rendono a tutti gli effetti una forma d’arte e di espressione sociale. I giovani partecipanti co-progetteranno l’idea di un’opera legata al contesto da realizzare che sarà presso l’Area Pro Loco di Pederobba e le daranno vita sabato 24 luglio, trascorrendo una giornata intera impegnandosi insieme nella sua realizzazione che poi resterà alla comunità. Tutti coloro che sono interessati potranno passare a vedere l’opera in realizzazione.

Per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni è in programma dal 26 al 30 luglio il laboratorio Teatro Natura che accompagna alla scoperta del territorio del Piave tra ricerca e creatività, attività e giochi. La palestra comunale di Covolo sarà il punto di partenza per poi dirigersi, sotto la guida attenta di un educatore, con una breve passeggiata verso il greto del fiume in località Ae Barche di Covolo dove svolgere le attività all’aria aperta. A conclusione del laboratorio, venerdì 30 luglio alle ore 20.30 il greto del Piave si trasformerà in un palcoscenico naturale, grazie alle voci, ai suoni e alle storie dei giovani protagonisti del laboratorio che passeranno un momento di condivisione con famigliari, amici e tutte le persone interessate.

«Dopo le grandi difficoltà degli ultimi mesi che hanno messo alla prova la socialità dei nostri ragazzi abbiamo deciso di aderire alla proposta laboratoriale Ti aspetto fuori per sviluppare nuove relazioni negli spazi pubblici, alimentare il senso di appartenenza alla comunità, e stimolare il protagonismo giovanile. – afferma l’Assessore al Sociale Monica Tessaro – Abbiamo la possibilità di vivere un territorio veramente suggestivo per i suoi caratteri naturalistici e paesaggistici, per questo motivo abbiamo scelto di proporre per la prima volta un centro estivo del tutto diverso per la fascia 11-14 anni, in cui i ragazzi saranno a contatto diretto con la natura delle grave del Piave e, in sicurezza, potranno sperimentarsi personalmente in una dimensione del tutto diversa da quella dei banchi di scuola. Con la proposta per i 14-16enni i ragazzi, dopo una formazione fatta da professionisti del settore, armati di colore potranno valorizzare un muro all’interno dell’Area Pro Loco di Pederobba, che in particolare durante la Mostra dei Marroni del Monfenera, sarà apprezzato anche dai visitatori fuori Comune e in questo modo scardinare i luoghi comuni che ancora esistono attorno al writing. Entrambe le proposte hanno posti limitati, ma vorrei fin da subito rassicurare le famiglie che, qualora ottenessimo un grande successo tanto da non poter dare risposta a tutti, abbiamo già in programma altre proposte da realizzare tra la fine di agosto e le prime settimane di settembre. Infine, voglio ringraziare le associazioni del territorio che, come sempre, si sono rese disponibili per un supporto concreto e operativo al fine di realizzare queste proposte: il gruppo Alpini di Pederobba, la Pro Loco di Covolo e, in particolare, la Pro di Pederobba.

Ci si può iscrivere attraverso i moduli di iscrizione online:

Graffiti e Street Art https://forms.gle/SbpUMvdyHEBFdAiK7

Teatro Natura https://forms.gle/mDiNmVgSYGSs8hji6

Per informazioni La Esse, Elena Bonan T 328 9507317 – ebonan@laesse.org