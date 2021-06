Isola Verde, dopo le positività alla variante Delta attivo l’ambulatorio mobile con test di terza generazione

30.6.2021 – E’ operativo da oggi, a Isola Verde, l’ambulatorio mobile della Ulss 3 Serenissima, nell’area adiacente alla struttura in cui sono state registrate alcune positività alla variante Delta. Il camper attrezzato sarà a disposizione, ad accesso libero e gratuito, di chiunque intenda verificare il proprio stato di salute sottoponendosi al test di terza generazione. È stato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a chiedere l’intervento dell’unità mobile al Direttore generale Edgardo Contatto, con il quale è in costante collegamento.

“Ho dato disposizione – sottolinea il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -che venga messa in atto qualsiasi azione necessaria per la sicurezza della struttura di Isola verde, oltre che dei territori in cui risiedono le persone coinvolte nel focolaio. Come da sedici mesi a questa parte, non daremo tregua al virus e impiegheremo ancora maggiore forza a garanzia dei cittadini e dei turisti in questo momento in cui sono ripartite le attività e in cui, grazie alla campagna vaccinale capillare condotta, gli indici della pandemia sono in netta flessione”.

All’indagine epidemiologica, svolta in loco dall’azienda sanitaria, infatti, secondo i protocolli e le necessità, si accompagnano le ulteriori indagini epidemiologiche a centri concentrici, nei territori di residenza, intorno alle persone che sono risultate positive.

L’Ulss 3 Serenissima, intanto, prosegue il monitoraggio della struttura interessata, dove – ha reso noto – la situazione non presenta elementi di criticità.