Comincia il week end e, purtroppo, tornano gli incidenti mortali nel Salento. Ancora uno scontro tra moto e auto a balzare agli onori della cronaca e, in questo caso a differenza di quello avvenuto qualche giorno fa a Lecce, purtroppo, ci è scappato anche un morto. L’incidente che è costato la vita ad un 60enne di Nardò, Donato Chetta, si è verificato intorno alle 20 di ieri sera, nella zona industriale di Nardò, nei pressi del Multisala Pianeta Cinema. Uno schianto terribile tra una moto di grossa cilindrata, guidata dalla vittima, e un’auto guidata da un 74enne del posto. La cause dello scontro tra moto e auto sono in fase di accertamento e ancora non sono chiare.

Scontro tra moto e auto, il 60enne muore al Fazzi

La cosa certa è che dopo lo scontro tra moto e auto, il mezzo a due ruote del 60enne ha preso fuoco e i primi intervenire sono stati alcuni scout che si trovavano in zona e che hanno domato l’incendio e soccorso il malcapitato. Poi sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il motociclista con codice rosso in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce. Poche ore dopo l0arrivo in ospedale, purtroppo, è arrivata la tragedia e il 60enne è morto nella stanza dove era ricoverato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Nardò al quale spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.