Palagi e Bundu (Spc): “Università di Tel Aviv a Firenze: ignorati il Consiglio comunale e i consigli di quartiere?”

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra progetto comune) scrivono in una nota: “Abbiamo letto con stupore le frasi del sindaco e dell’assessora all’Università sulla proposta di aprire una succursale a Firenze dell’Università di Tel Aviv (città nella foto, ndr): non abbiamo letto una parola sulla pesante situazione che colpisce il popolo palestinese, nonostante i numerosi atti votati in questa consiliatura e in quelle precedenti, tanto in Comune quanto nei Quartieri, a favore della pace e del rispetto del diritto internazionale.



Per questo lunedì porteremo in aula una domanda di attualità: anche se sangue e violenza non aprono più i telegiornali e i giornali, c’è un’intera area del Medio Oriente in cui viene portata avanti un’occupazione.



Non pretendiamo dal Partito Democratico un sostegno alle campagne di boicottaggio, ma che almeno ci sia un minimo di coerenza politica con le posizioni che vengono espresse e le decisioni concrete di chi governa la città“.