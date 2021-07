Reggio Calabria, revocato il divieto di balneazione in diversi punti della città

Revocato il divieto di balneazione in diversi punti della città di Reggio Calabria. Ad ufficializzare la notizia lo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà attraverso il profilo ufficiale:

Ieri ho firmato un’ordinanza con cui ho revocato il divieto di balneazione in quattro punti cittadini. Da oggi, quindi, dopo parecchi anni, l’acqua del nostro mare torna balneabile a Gallico, Pentimele, Lungomare Falcomatà e Circolo Velico. È il frutto delle attività messe in campo in questi anni con la chiusura di diversi scarichi abusivi, l’ammodernamento della rete fognaria ed i lavori di separazione delle acque bianche da quelle nere come nel caso del torrente Caserta che scaricava al Lido comunale. È una buona notizia per tutti noi e per i nostri operatori turistici. Ma bisogna fare di più. Sono ancora sette le zone della città con scarsa qualità del mare (qui troverete tutti i dati http://www.reggiocal.it/…/Home/Notizie/articolo111237.html).Saremo contenti soltanto quando la città potrà candidarsi a ottenere la bandiera blu come in questi anni hanno fatto Roccella e Siderno. Per questo serve uno sforzo collettivo da parte di tutti, soprattuto in un momento di enorme sofferenza sul piano dei rifiuti. Ne usciremo insieme anche da questo, col lavoro e la programmazione. Buona domenica e buon bagno