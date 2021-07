Agroalimentare: al via seconda edizione del premio EIT Food

Il consorzio EIT Food è l’iniziativa leader in Europa per l’innovazione alimentare, il cui principale obiettivo è quello di rendere il sistema alimentare più sostenibile, sano e affidabile. Volendo influenzare positivamente i consumatori nelle loro scelte, promuove anche attività di diffusione e sensibilizzazione del pubblico dove il ruolo dei media è fondamentale. Per questo motivo, dopo il successo della scorsa edizione, EIT Food ha lanciato la seconda edizione del Premio al Giornalismo nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità agroalimentare in Italia. Con esso, intende diffondere buone abitudini e iniziative salutari tra i membri della società italiana e instaurare rapporti di collaborazione con i media.

Il Premio al Giornalismo si propone di incoraggiare il lavoro dei professionisti dei media, su tutti i supporti (stampa, radio,televisione e internet) nel loro lavoro di diffusione dei valori legati al settore agroalimentare, e in particolare quelle opere che sono incentrate su uno dei seguenti temi: alimentazione sana e a prezzi accessibili, la sostenibilità nel settore agroalimentare, l’innovazione alimentare, l’educazione alimentare, l’alimentazione orientata al consumatore, l’imprenditorialità alimentare, la collaborazione tra imprese, l’importanza economica del settore alimentare, la digitalizzazione nell’agroalimentare o il settore agroalimentare come protagonista della pandemia.

Sono ammessi al Premio al Giornalismo di EIT Food tutti quei professionisti dei media che abbiano pubblicato, trasmesso o diffuso opere giornalistiche, in qualsiasi genere, firmate con il proprio nome o con uno pseudonimo, realizzate individualmente o in gruppo, tra il 10 novembre 2020 e il 10 settembre 2021. Sono ammesse al massimo tre opere a persona. Il regolamento completo è disponibile online e la presentazione delle candidature avverrà su questo sito entro e non oltre il 15 settembre alle ore 00:00. La giuria, composta da prestigiosi professionisti del settore agroalimentare, sceglierà i vincitori e consegnerà i premi in una cerimonia che si terrà a novembre 2021.

Il primo classificato riceverà 1.500 euro, mentre il secondo si aggiudicherà un riconoscimento in denaro di 700 euro. Il premio simboleggerà il sostegno all’attività del giornalista, uno stimolo per nuove iniziative e una spinta per la sua immagine pubblica in veste di promotore di buone pratiche giornalistiche.

Il primo classificato dell’edizione passata è stato Tommaso Cinquemani che ha pubblicato sulla rivista Agronotizie l’articolo “New Breeding techniques”, mentre la seconda classificata è stata Valentina Celi con l’articolo “Fattoria della Piana, la rivoluzione green parte da qui e “la Calabria buona si muove”” pubblicato sulla rivista La nuova Calabria.

L’EIT Food Award è sostenuto da UNAGA, l’Unione nazionale delle associazioni dei giornalisti dell’agricoltura, dell’alimentazione, dell’ambiente, del territorio, delle foreste, della pesca e delle energie rinnovabili. Rappresenta il gruppo ufficiale di specializzazione nei suddetti temi della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana).

EIT Food

EIT Food è l’iniziativa per l’innovazione alimentare leader in Europa. Lavora per rendere il sistema alimentare più sostenibile, salutare e affidabile. Il consorzio comprende più di 60 organizzazioni, tra cui industrie chiave, aziende leader del settore, start-up, centri di ricerca e università di tutta Europa. Si tratta di una delle otto comunità dell’innovazione istituite dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), un organismo indipendente dell’UE istituito nel 2008 per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità.

La sede centrale per l’Europa meridionale conta sull’appoggio di partner specifici come: Acesur, AIA, Angulas Aguinaga, AZTI, Caviro, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CSIC, Grupo AN, Granarolo, Hub Innovazione Trentino, Inalca, International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Mondragon Corporation, PeakBridge, Strauss, Technion, UAM, UNITO, Università di Bologna e Volcani Institute of Agricultural Research.