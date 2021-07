Meeting San Biagio, gran 1500 per l’allieva Prati: 4’25”36

La diciassettenne veronese si migliora di oltre tre secondi, realizzando la seconda prestazione italiana under 18 dell’anno. L’allievo Busato (16.49 nel peso) e la junior Campion (2’14”68 negli 800) portano l’Atletica San Biagio sul gradino più alto del podio. Memorial Benvenuto Pasqualini a Lorenzo Botter, vincitore nei 1500

5.7.2021 – Arrivano dal mezzofondo le emozioni più intense del 2° Meeting di San Biagio, andato in scena sabato 3 luglio a San Biagio di Callalta (Treviso). L’allieva Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi), veronese di Bovolone, tricolore indoor 2021, vince i 1500 in 4’25”36, togliendo oltre tre secondi al record personale e siglando la seconda miglior prestazione italiana di categoria dell’anno. L’under 23 Lorenzo Botter (Atl. Ponzano) domina i 1500 maschili (3’55”52) e si aggiudica il memorial Benvenuto Pasqualini, speciale trofeo a ricordo di un atleta di riferimento per l’Atletica San Biagio, società organizzatrice del meeting. Mouhcine Ben Hachimi (Atl. Schio) precede in volata negli 800 Enrico Brazzale (Atl. Vicentina): 1’52”72 per il marocchino, 1’53”16 per l’ex campione italiano. Il siepista azzurro Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli) domina i 5000 in 14’25”99, davanti a Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) che si migliora sino a 14’32”41. La società di casa applaude anche l’allievo Enrico Busato, primo nel peso con il nuovo personale (16.49), che vale anche la quinta prestazione italiana stagionale di categoria, e la junior (al primo anno) Elena Campion, scesa a 2’14”68 negli 800, lei che, almeno per ora, è soprattutto una quattrocentista (55”49 quest’anno, quarta ai Tricolori di Grosseto). Dai lanci arriva il 45.70 della junior Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) nel disco (con la coetanea Alessia Pivato, Team Treviso, che si ferma a 41.53), e il 58.08 dello junior Michele Damiani (Fondazione M. Bentegodi) nel giavellotto. Miglioramenti sostanziosi, nonostante il vento contrario, per il ventenne Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) nei 110 ostacoli (14”55, -1.2) e per l’allieva Marie Burger (SSV Brixen) che toglie addirittura 28/100 al personale nei 100 ostacoli (14”43, -2.5) e poi si aggiudica i 200 assoluti in 25”55 (-1.4). A Tommaso Triolo (Fiamme Oro Padova), con 14”44 (-1.3), i 110 ostacoli allievi.

RISULTATI. MASCHILI. 200 (-1.3): 1. Giacomo Martellozzo (Cus Padova) 22”08, 2. Matteo Beria (Atl. Vicentina) 22”31. 800: 1. Mouhcine Ben Hachimi (MAR, Atl. Schio) 1’52”72, 2. Enrico Brazzale (Atl. Vicentina) 1’53”16. 1500: 1. Lorenzo Botter (Atl. Ponzano) 3’55”52. 5000: 1. Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera Friulintagli) 14’25”99, 2. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 14’32”41, 3. Eric Muthomi Riungu (KEN, Atl. Saluzzo) 14’34”76, 4. Damte Kuashu Taye (ETH, Atl. San Biagio) 14’38”30. 110 hs (-1.2): 1. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) 14”55. Alto: 1. Jacopo Zanatta (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 1.95. Peso: 1. Matteo Perin (Team Treviso) 14.09, 2. Antonio Maset (Trevisatletica) 13.15. Giavellotto: 1. Michele Damiani (Fondazione M. Bentegodi) 58.08. 4X100: 1. VFGroup Atl. Santa Lucia A (Pol, Panatta, Barbari, Tessarollo) 44”95. 110 hs allievi (-1.3): 1. Tommaso Triolo (Fiamme Oro Padova) 14”44, 2. Manuel Bresolin (Trevisatletica) 14”59. Peso allievi: 1. Enrico Busato (Atl. San Biagio) 16.49. FEMMINILI. 200 (-1.4): 1.Marie Burger (SSV Brixen) 25”55, 2. Antonietta De Marchi (Lib. Piombino Dese) 26”02. 800: 1. Elena Campion (Atl. San Biagio) 2’14”68, 2. Alice Giuliana Gaspa (Trevisatletica) 2’15”60, 3. Matilde Morin (Cus Padova) 2’16”32. 1500: 1. Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi) 4’25”36, 2. Meseret Engidu Ayele (ETH, Gs Il Fiorino) 4’34”37, 3. Elisa Clementi (Atl. Vicentina) 4’35”55. 100 hs (-1.2): 1. Alessia Bylykbashi (Toscana Atl. Empoli Nissan) 14”97. Lungo: 1. Alessia Bylykbashi (Toscana Atl. Empoli Nissan) 5.70 (-0.1). Peso: 1. Martina Caron (Atl. Vicentina) 12.24. Disco: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 45.70, 2. Alessia Pivato (Team Treviso) 41.53. 4X100: 1. Atl. Pederobba (Checuz, Cortesia, Bedin, Filippetto) 51”13. 100 hs allieve (-2.5): 1. Marie Burger (SSV Brixen) 14”43. Peso allieve: 1. Alessio Boschetto (Lib. Sanp) 10.26. RISULTATI COMPLETI

Nella foto: la premiazione del peso allievi

