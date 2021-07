Raffaella Carrà: L’addio social di Sala, Fontana, Berlusconi, Mattarella e Franceschini

La morte di Raffaella Carrà ha travolto l’Italia. E si rincorrono i messaggi per ricordare la diva della televisione italiana. “Le icone non muoiono mai. Grazie, Raffaella”, ha scritto Beppe Sala, sindaco di Milano, sui social postando una foto che lo ritrae con la stessa Raffaella. “Notizia che apprendo con grande tristezza: ci ha lasciati Raffaella Carrà – scrive Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia -. Un’artista senza età, in grado di far cantare e ballare ogni generazione. Brava, bella e sempre innovativa. La Carrà ha scritto pagine memorabili della storia dello spettacolo italiano e resterà sempre nei nostri cuori come una donna solare e positiva. Riposa in pace”. “Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero – dice Sergio Mattarella, presidente della Repubblica in una nota -. Volto televisivo per eccellenza, Raffaella Carrà ha trasmesso con la sua bravura e la sua simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo”. “Con la scomparsa di Raffaella Carrà se ne va la Signora della televisione italiana – posta Dario Franceschini, ministro della cultura -. Una donna di grande talento, passione e umanità che ci ha accompagnato per tutta la vita. Addio Raffaella”. “Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato – afferma sui social Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia -. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che, come me, hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella. Con i suoi programmi, Raffaella Carrà ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità”.