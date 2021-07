Sindaci: Indice gradimento, Sala sotto il 50% per la prima volta

Emerge nella rilevazione annuale di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore

Cala l’indice di gradimento di Beppe Sala, sindaco di Milano. Stando a un’indagine di Noto Sondaggi, per conto de Il Sole 24 Ore, per la prima volta da quando è alla guida di Palazzo Marino, il primo cittadino milanese si attesta sotto il 50%: il calo è di 2,7 punti in meno rispetto all’anno precedente. Beppe Sala occupa l’81esimo posto della classifica comandata da Luca Zaia e Antonio Decaro: i due si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. In calo Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) che dividono la 94ma piazza: – 24,2% per la prima, -11,6% per la seconda. In aumentato, invece, il gradimento per il presidente della Regione Attilio Fontana, che guadagna il 2,7% punti percentuali rispetto all’anno scorso attestandosi in decima posizione col 48% dei consensi.