Richieste contributo a fondo perduto “alternativo” previste dal Dl Sostegni bis. Anc Ragusa: “La campagna parte sotto i peggiori auspici”

È partita in queste ultime ore la campagna di invio delle richieste di contributo a fondo perduto “alternativo”, previsto dal Dl Sostegni bis. L’Agenzia delle Entrate ha posto come scadenza il 2 settembre, una data un pò “critica” che va a sommare al carico di lavoro dei commercialisti derivante dalle dichiarazioni (per le quali si è ancora in attesa di un pronunciamento ufficiale di ulteriore proroga), anche quello dell’invio della richiesta di contributo.

“Questa campagna parte sotto i peggiori auspici – commenta il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – Risulta palese, prima di ogni cosa, la totale inadeguatezza del tempo messo a disposizione e dalla data di scadenza individuata, agendo come se non fosse noto che incombenze come questa sono solo e sempre in capo al professionista consulente. In quel periodo, si aggiungono anche le domande per ottenere il bonus Sicilia, con riferimento a zone metropolitane come Ragusa e Modica, istanza in scadenza il 13 luglio, ecco che il quadro è completo: si può dire che abbiamo fatto l’en plein.”

“Una cosa è certa, in ogni caso. E cioè che, nella nostra qualità di professionisti, non possiamo più svolgere, come vorremmo, il mandato che ci attribuisce il contribuente, cioè quello di consulenza aziendale, perché siamo impegnati ad elaborare domande per fare ottenere bonus alle aziende in debito di liquidità per la pandemia e fare fronte ad un ingorgo di scadenze fiscali, non certo per soddisfare la fame di dati dell’Agenzia delle entrate”.

E Paolino, riprendendo le perplessità manifestate dal presidente nazionale di Anc, Marco Cuchel, aggiunge: “Non solo si vuole ignorare il fatto che siamo noi commercialisti a mettere in condizioni lo Stato di incassare il dovuto, affrontando, nella totale incertezza, circolari ciclopiche di 500 pagine, ma si pretende anche che in pochissimi giorni si inviino le domande, la cui compilazione risulta complicata e ridondante. Se si pensa infatti alle scadenze dei dichiarativi e ad una seppur minima finestra di riposo, che anche per noi dovrebbe essere consentito prevedere, il tempo concesso si riduce a poche settimane lavorative”.

E poi una riflessione conclusiva. “Ci si chiede il motivo per cui – dice ancora il presidente Paolino – in un momento in cui ci sarebbe bisogno di un’alleanza tra l’Amministrazione finanziaria, i contribuenti e i loro commercialisti, la prima trovi sempre il modo per rendere impossibile l’esercizio di un diritto, e soprattutto ci si chiede a cosa si debba arrivare perché ci si renda conto della necessità di tornare ad essere un Paese normale, nel quale non ci sia bisogno di vigilare e segnalare continuamente disequilibri e asimmetrie sempre a scapito del cittadino”.