Venerdì 9 luglio le premiazioni del 7° Concorso Enologico Nazionale Fascetta d’Oro “Andrea Zanzotto”

Torna il Gran Gala della Primavera del Prosecco Superiore che premia le eccellenze enologiche delle Colline del Conegliano Valdobbiadene. Edizione 2021 dedicata al poeta Andrea Zanzotto, nel centenario della nascita

6.7.2021 – Sarà il Santuario della Madonna delle Grazie di Colbertaldo ad ospitare, venerdì 9 luglio dalle ore 20.00, il Gran Gala (esclusivamente su invito) del 7° Concorso Enologico Fascetta d’Oro, ad oggi il primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

Intitolato quest’anno al poeta Andrea Zanzotto, di cui ricorre il centenario della nascita, il premio nasce per rendere omaggio al prodotto simbolo di un territorio unico al mondo, dal 2019 iscritto nel Patrimonio Unesco dell’Umanità.

Il Gran Gala di venerdì 9 luglio sarà la prima edizione post-Covid e presenta due grandi novità: la dedica al poeta Andrea Zanzotto e la location, ossia il santuario della Madonna delle Grazie di Colbertaldo, nel Comune di Vidor. Un luogo suggestivo che è la sede più adatta per rendere omaggio ad uno dei luoghi più belli delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, oltre a consentire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie attualmente vigenti. Inoltre, la dedica del concorso ad Andrea Zanzotto è un modo per riconoscere come il poeta abbia dato molto a questi territori, la cui incomparabile bellezza è stata fonte di ispirazione per le sue emozionanti liriche.

Per il resto, il 7° Concorso Enologico Nazionale “Fascetta d’Oro” e il Gran Galà della Primavera del Prosecco Superiore, non cambiano: 16 le tipologie enologiche in gara, di cui sette dedicate al Prosecco DOCG nella versione spumante (Brut, Extra Dry, Dry, Rive, Cartizze) mentre le altre ai vini frizzanti, tranquilli e passiti del territorio, dal Colli di Conegliano Bianco e Rosso al Torchiato di Fregona, dal passito di Refrontolo al Verdiso IGT ai rifermentati.

L’organizzazione – ancora una volta – è stata curata dal Comitato Organizzatore Primavera del Prosecco Superiore (composto da UNPLI Treviso, Associazione Mostre Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Regione del Veneto, la Provincia Treviso, la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, Associazione Altamarca e Gal Altamarca); partner tecnico del Concorso è l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Assoenologi, che si è occupata delle degustazioni e delle commissioni tecniche per la valutazione dei 171 vini in concorso.

E, come sempre, durante la serata non mancheranno le emozioni: solo un’etichetta avrà l’onore di ricevere la Gran Fascetta d’Oro 2021 e una splendida opera d’arte dello scultore e “Fabbro Artistico” Valentino Moro, suggello della vittoria.