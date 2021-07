Lombardia: Aumento contagi nel lodigiano, Fontana ‘Vaccino previene ricoveri’

Nel Lodigiano si è verificato qualche piccolo incremento di contagi. Si tratta di una cosa abbastanza prevedibile, tenendo conto che ormai le limitazioni sono ridotte e l’apertura generalizzata può favorire questo genere di situazioni. Quello che occorre sottolineare è che grazie alla campagna vaccinale, chi si ammala non viene ospedalizzato e non ha conseguenze gravi. È opportuno ribadirlo per convincere la gente che ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dalla Tgr sulla notizia di un incremento del numero di contagi nel Lodigiano.

Per over 60 una campagna ‘porta a porta’

“Proprio per convincere gli over 60 non ancora vaccinati – ha proseguito il presidente – giovedì luglio inizierà una campagna che si può definire ‘porta a porta’ in alcune zone della Lombardia dove abbiamo registrato questa situazione”.

Azioni dedicate a Lomellina e Mantovano

“Attraverso l’utilizzo di camper, che fungeranno da veri e propri uffici mobili, dotati di personale amministrativo, tecnico e sanitario – ha spiegato -, domani in Lomellina e dopodomani nella zona del Mantovano, vicino a Monzambano, metteremo a disposizione circa 4.000 dosi per questa categoria. Si tratta di un ulteriore sforzo che facciamo per convincere anche i più dubbiosi, in collaborazione con i medici di famiglia e i sindaci, che hanno concesso spazi all’interno dei propri comuni per effettuare la somministrazione e il controllo”.