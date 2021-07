“Piccolo Comune amico”: Santo Stefano di Camastra vince il premio istituito dal Codacons

Santo Stefano di Camastra trionfa nell’ambito del progetto “Piccolo Comune Amico”, conquistando il premio istituito dal Codacons – in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay e il patrocinio di Anci e Uncem.

La Città della Ceramiche è risultata vincitrice per le maestranze nel campo dell’artigianato grazie ad un’eccellente ed antica produzione della maiolica che costituisce l’attività principale, ma anche in virtù di elementi che danno carattere al borgo, come il vecchio cimitero comunale di epoca araba dove i manti ceramici sulle tombe costituiscono il più vasto campionario di produzione pavimentale.

Il progetto “Piccolo Comune Amico” è nato per favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti e per diffondere la cultura e promuovere la valorizzazione delle piccole realtà locali italiane, che sono la pietra miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo di alta qualità e il cuore del nostro patrimonio artistico

“È un premio – commenta il sindaco Francesco Re che, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, ha ricevuto il premio alla presenza di ministri e autorità – che, una volta tanto, riconosce il valore di una Sicilia diversa, in grado di rappresentare un esempio di buona amministrazione, capace di assicurare una qualità della vita eccellente, di garantire un’offerta di servizi pubblici, collettivi ed individuali, di elevato livello, oltre ad una attenzione al rispetto dell’ambiente ed al decoro urbano valida e responsabile”.

“Penso alla percentuale della nostra raccolta differenziata – continua il primo cittadino – all’eccellenza dei nostri servizi socio assistenziali, agli interventi realizzati e realizzandi sul versante dell’efficientamento energetico attraverso il crescente ricorso all’utilizzo di fonti rinnovabili ed ecologiche, a quelli correlati al miglioramento del decoro urbano. Sono premiate le nostre bellezze monumentali e paesaggistiche, ma soprattutto è un meritato riconoscimento al tripudio di forme e di colori frutto del sudore e della geniale maestria dei nostri artigiani ceramisti”.

Esulta, giustamente, anche su Facebook il sindaco, senza dimenticare di dividere gli onori con il suo staff: “Sono solamente Il capitano di una grande squadra, fatta di consiglieri, di assessori, di operai, impiegati, dirigenti comunali e di tanta gente comune che condivide e lavora insieme a Noi. Solo grazie a questo incessante, corale e sinergico sacrificio si possono raggiungere risultati importanti. A tutti VOI GRAZIE!”