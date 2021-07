Scuola. Dalla Regione Campania buone notizie per gli alunni con disabilità sensoriali

“Regione Campania in prima linea per facilitare l’inserimento di alunni con disabilità sensoriale nella scuola. La giunta, infatti, ha stanziato 675mila euro da investire in progetti e attrezzature utili a facilitare l’apprendimento di questi ragazzi”.

A darne notizia il consigliere Regionale Vincenzo Santangelo.

Come saranno utilizzati i fondi

“Nello specifico 450mila euro sono stati destinati per l’acquisto di materiale didattico, testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, – spiega Santangelo – per mettere in condizione i non vedenti di essere al pari con i loro compagni. Altri 112mila euro andranno investiti in progetti finalizzati alla promozione delle autonomie per consentire il pieno inserimento di questi ragazzi nel mondo della scuola”.

113mila euro per abbattere le barriere immateriali

Altro elemento importante è stato posto in evidenza dal Consigliere che ha specificato che “113mila euro sono stati riservati per l’abbattimento delle ‘barriere immateriali’ che impediscono la regolare comunicazione ai non udenti. Con il presidente De Luca stiamo lavorando affinché nessuno rimanga indietro soprattutto dopo questo anno e mezzo terribile. Da qui gli sforzi del governo regionale in favore delle categorie fragili”.