Rolle di Cison di Valmarino, domenica 11 evento delle Pro Loco d’Italia

Domenica 11 luglio dal borgo di Rolle di Cison di Valmarino, nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO, si racconteranno le Pro Loco d’Italia con una maratona in diretta streaming. A UNPLI Veneto l’onere e l’onore di organizzare l’evento, un premio per l’impegno profuso soprattutto durante la pandemia di COVID-19.

Diretta su Facebook Unpli nazionale domenica 11 luglio dalle ore 10.00

9.7.2021 – Un abbraccio virtuale per valorizzare ciò che nell’ultimo anno è stato fatto dalle Pro Loco d’Italia. Con questo spirito domenica 11 luglio si festeggerà la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, evento giunto alla quarta edizione.

Oltre 700 gli eventi organizzati dai volontari su tutto il territorio nazionale: una grande festa che animerà l’intera penisola, dalla mattina al tramonto. Al centro delle iniziative organizzate in tutte le regioni d’Italia la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e della cultura eno-gastronomica, la riscoperta delle tradizioni, l’esaltazione dell’identità locale e l’animazione dei borghi.

Una giornata che UNPLI Veneto vivrà con una soddisfazione in più, avendo ricevuto l’incarico di organizzare la lunga diretta streaming, trasmessa a partire dalle 10.00 sulla pagina Facebook Unpli nazionale, la cui gestione tecnica sarà curata dall’agenzia di comunicazione e produzione video Zeta Group di Treviso. Un evento nell’evento, che permetterà alle Pro Loco di tutta Italia di fare squadra, dando voce – e volto – a storie, attività, manifestazioni e festeggiamenti.

Sede prescelta per la giornata live le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio UNESCO, che quest’anno sono l’immagine identificativa della tessera del Socio Pro Loco. In particolare, sarà il Relais Duca di Dolle ubicato nel borgo di Rolle di Cison di Valmarino, cuore della “core zone” del Patrimonio dell’Umanità, a fare da scenografia allo streaming nazionale. Un luogo simbolo di queste terre, decantato anche da Andrea Zanzotto, il “poeta contadino” di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, che nelle sue liriche lo descriveva come una “cartolina mandata dagli Dei”.

A rappresentare il Veneto in questa particolare occasione non saranno solo le Colline Patrimonio dell’Umanità: in diretta online la Pro Loco di Saonara (PD) proporrà una visita animata itinerante in costume nel parco di Villa Valmarana, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. La linea passerà quindi a Canaro (RO) per una visita guidata nelle sale del Museo Virtuale del Garofano, impreziosita da una degustazione a tema e da un accompagnamento poetico-musicale. Infine, la Pro Loco di Arzignano (VI) si collegherà per raccontare la speciale visita alla Rocca del Castello facendo vivere ai visitatori “una giornata nel Medioevo”.

Ma, come detto, non ci sarà solo l’evento online, poiché tutte le Pro Loco del Veneto offriranno eventi, manifestazioni, degustazioni e passeggiate nei luoghi più suggestivi e caratteristici della regione.

“Sarà la festa dell’Italia delle tradizioni, della cultura e del volontariato – commenta Antonino La Spina, presidente UNPLI nazionale – È un’occasione per dare concretezza al senso di rinascita che anima i cuori di tutti noi. L’iniziativa risponde anche al desiderio di dare voce all’operosa e variegata attività svolta quotidianamente dalle Pro Loco che con le loro iniziative costituiscono veri e propri volani dei territori, basti pensare ai 110mila eventi, organizzati nel 2018, cui hanno preso parte 88 milioni di visitatori. I volontari delle Pro Loco sono rimasti al fianco delle comunità collaborando anche con le associazioni di Protezione Civile: il 65% delle Pro Loco ha avviato iniziative sociali per fronteggiare la pandemia e il 50% ha fatto donazioni. Senza l’impegno profuso dall’intero mondo del volontariato e del Terzo Settore avremmo pagato un prezzo ancora più pesante”.

“È un vero orgoglio vedere assegnato al nostro territorio il ruolo centrale per la realizzazione di un evento così importante – conclude con sincera soddisfazione il presidente UNPLI Veneto, Giovanni Follador – La maratona in diretta streaming in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco sarà un momento fondamentale per le nostre associazioni, che porterà alla luce quanto impegno viene profuso e quali risultati vengono raggiunti grazie alla voglia e all’impegno di tanti volontari che costantemente hanno l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori e le loro caratteristiche. E se ogni Pro Loco metterà in mostra le proprie qualità, in una sorta di festa diffusa, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene saranno il magnifico elemento unificatore che metterà in collegamento ogni parte d’Italia, diventando simbolo non solo di bellezza ma, soprattutto, di collaborazione, integrazione e rinascita”.