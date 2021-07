Ventimila litri in più di acqua per fare fronte agli incendi boschivi.

E’ la disponibilità garantita dalla vasca, messa a disposizione dalla regione Lazio, istallata presso l’istituto scolastico di via Melogrosso a Sezze.

A darnme notizia, attraverso un post facebook con tanto di foto a corredo, il delegato per la protezione civile del comune di Sezze Gianluca Calvano, che scrive: “È stata montata una vasca di venti mila litri nel parcheggio retrostante la Scuola di Via Melogrosso per il pescaggio elicotteri Antincendio. La vasca servirà per diminuire il tempo per l’intervento per il territorio di Sezze”.

Quindi l’invito, in caso di avvistamento di incendi, a chiamare i numero “115 Vigili del fuoco e 803555 Regione Lazio PROTEZIONE Civile”.