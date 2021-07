Vaccino antiCovid, variante Delta: serve una terza dose?

L’Agenzia europea del farmaco ha dichiarato che è troppo presto per determinare se siano necessarie altre dosi oltre al richiamo dei vaccini anti-Covid e ha detto che per il momento due dosi “sono sufficienti”.

Pfizer BioNTech ha intenzione di chiedere ai regolatori Usa l’autorizzazione per una terza dose di richiamo, perché è emerso che dopo sei mesi l’immunizzazione inizia a scemare e si temono contagi per la variante Delta. L’Oms, poche ore fa (aggiornamento ore 15 e 17, ndr), ha dichiarato che ci sono troppi pochi dati per determinare se una terza dose sia utile.

Le persone completamente vaccinate contro Covid-19 in Usa non hanno bisogno di una terza dose di vaccino. Le due dosi di vaccino garantiscono protezione dalla variante Delta. “Siamo pronti per dosi di richiamo” eventuali, “se e quando la scienza dimostrerà che sono necessarie”. Lo hanno precisato (aggiornamento ore 11 e 55, ndr) in una dichiarazione congiunta la Food and drug administration (Fda) e i Centers for disease control and prevention (Cdc) americani. (fonte: Askanews, Adnkronos)