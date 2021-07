Vittorio Veneto, potenziato il servizio di rilascio delle Carte d’identità elettroniche

9.7.2021 – Dal prossimo 12 luglio, presso i Servizi Demografici del Comune di Vittorio Veneto, sarà attivo un secondo sportello per il rilascio e il rinnovo delle Carte d’identità elettroniche con appuntamenti ogni 15 minuti. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la sola esclusione del mercoledì, giornata di chiusura dell’ufficio al pubblico.

Gli utenti potranno accedere in due differenti modi: tramite l’App «Teom-Coda Web», che permette al cittadino di prenotare on line l’appuntamento con gli Uffici, senza doverlo concordare telefonicamente o via mail oppure recandosi direttamente in sede, prenotando il proprio accesso tramite il TOTEM posto all’ingresso.

Al momento questo è ancora il solo modo possibile per accedere agli uffici e richiedere la Carta d’identità elettronica e tutti gli altri servizi come cambi di residenza, esistenza in vita, atti notori, certificati, toponomastica, autentiche ed altro. A causa della pandemia da Covid-19 infatti, la possibilità di ingresso ai Servizi Demografici del Comune di Vittorio Veneto continua a rimanere contingentata e consentita solo previa prenotazione. I contatti telefonici con l’ufficio sono invece attivi tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00 chiamando lo 0438 569427.

Il raddoppio delle postazioni per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche risponde alle segnalazioni giunte da alcuni cittadini che lamentavano l’impossibilità di accedere direttamente agli uffici, proprio in periodo come quello estivo, quando le domande di rinnovo dei documenti d’identità aumentano. L’espletamento della pratica richiede circa quindici minuti. Tutti dati vengono trasmessi per via telematica al Ministero degli Interni che, per il tramite del Poligrafico dello Stato, realizza e spedisce il documento a casa del cittadino nel giro di sei giorni lavorativi.