Incidente sulla statale 87, perde la vita un 33enne di Macerata Campania

Un incidente automobilistico, questa mattina alcune auto sulla strada statale 87 (ex Sannitica) all’altezza dello svincolo per Caivano, al confine tra le province di Caserta e Napoli ha provocato la morte di un uomo di 33 anni, Diego Piccolo.

Coinvolte nell’incidente 3 ragazzine

Coinvolte altre persone nell’incidente, tra cui tre ragazzine di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Caso ha voluto che le tre ragazzine, per fortuna, non riportassero gravi conseguenze.

I primi accertamenti e la causa dell’incidente

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri, l’uomo, un 33enne, padre di una bimba piccola e residente a Macerata Campania (Caserta) era a bordo della sua Smart Four Four quando, all’altezza dello svincolo per Caivano, ha impattato frontalmente contro un’Alfa Mito che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo al punto che avrebbe ucciso sul colpo il 33enne.

Un’altra vettura ha poi tamponato le prime due auto.