Intervista a Francesco Borrelli: “A Napoli c’è una forte recrudescenza della camorra, lottiamo per regalare ai nostri figli una città migliore”

Intervista a Francesco Borrelli, Consigliere Regionale della Campania di Europa Verde. Dopo l’ennesima aggressione subita da parte di un balordo, con il Consigliere abbiamo avuto modo di trattare argomenti “caldi” che riguardano la città: dalle prossime elezioni alla lotta alla criminalità ed all’inciviltà dilagante che infanga la città. Il Consigliere chiude con un appello: “Vorrei più amore per la città e, con tutto il rispetto, meno per la squadra di calcio, poiché è proprio la città che lasceremo in eredità ai nostri figli”.