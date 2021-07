Cavallino-Treporti, aperto il primo tratto di ciclabile a sbalzo sulla laguna

12.7.2021 – Venerdì 9 luglio la sindaca Roberta Nesto, assieme alle autorità presenti, e di fronte a moltissimi cittadini e associazioni locali, ha aperto il primo tratto di ciclabile a sbalzo di via Pordelio, inaugurando così il nuovo tratto ciclopedonale del waterfront di Cavallino-Treporti che è stato percorso in bicicletta, per i primi 1200 metri, dai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi in rappresentanza delle generazioni future.

«La pista ciclabile a sbalzo sulla laguna di Venezia oggi è realtà. Il countdown per la realizzazione completa dell’opera è iniziato il 10 dicembre 2019 con 1500 giorni di lavoro. Rispetto al cronoprogramma, e grazie al lavoro di squadra, abbiamo dimezzato i tempi previsti per la realizzazione, consegnando alla comunità e agli ospiti 3,5 chilometri di pista che congiunge Cavallino a Ca’ Ballarin – spiega Roberta Nesto, prima cittadina di Cavallino-Treporti -. Siamo molto fieri di questo lavoro. Per Cavallino-Treporti è un’opera unica: rappresenta la messa in sicurezza di via Pordelio, una viabilità sostenibile e slow, una nuova mobilità, per vivere e spostarsi nel territorio, in un’esperienza unica».

La sindaca ha ricordato che per la realizzazione della pista a sbalzo sulla laguna è stato fondamentale il lavoro di squadra di tutti gli enti sovracomunali perché hanno consentito al Comune di Cavallino-Treporti di avviare i cantieri in un solo anno di lavoro.

«Un tempo record per un’opera di 12.567.000,00 euro di investimento – ha aggiunto -. È stata una sfida, un’esperienza unica che oggi consente al territorio di avere questo meraviglioso percorso a sbalzo sulla laguna. Via Pordelio è solo una delle tante opere che stiamo realizzando perché Cavallino-Treporti merita di crescere, di svilupparsi, di guardare al futuro».

Tra le autorità presenti all’inaugurazione, che hanno portato un contributo a Cavallino-Treporti, l’assessore regionale Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti presidente del consiglio regionale e il delegato metropolitano Saverio Centenaro.

Francesco Calzavara: «Un valore straordinario aggiunto per Cavallino-Treporti perché permetterà di vivere in sicurezza uno spazio incredibile come il patrimonio dell’Unesco. Via Pordelio diventerà uno dei punti d’eccellenza del percorso che la regione Veneto sta iniziando a costruire, il piano della mobilità sostenibilità. Da tempo tutta la costa sta ragionando su come avere nuovi turismi, ragionando sulla destagionalizzazione. Credo che opere come queste dimostrino come si possa fruire del territorio anche nel pre e post stagione».

Ciambetti ha sottolineato l’importanza per i comuni di poter avviare politiche e strategie finalizzate allo sviluppo e al potenziamento infrastrutturale e come gli enti debbano essere messi nelle condizioni di avere risorse adeguate. Cavallino-Treporti ha saputo, da questo punto di vista, sbloccare ed investire con intelligenza le risorse per migliorare la viabilità: «Queste opere rappresentano un valore aggiunto che viene dato al turista che viene a passare le vacanze in Veneto. La pista a sbalzo su Via Pordelio è un’opera particolare che ha un effetto visivo e paesaggistico molto importante: una cosa non semplice, non scontata, non usuale».

«È una ciclabile che va oltre il comune di Cavallino-Treporti, una ciclabile a livello metropolitano che collegherà Cavallino-Treporti fino alla terraferma, attraverso la pista ciclabile lungo il Sile, per congiungersi a Marghera – ha detto Centenaro -. Uno degli interventi che la Città Metropolitana inizierà il prossimo anno sarà il collegamento da Bibione verso Punta Sabbioni, per collegare tutta la nostra area metropolitana».