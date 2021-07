Tra timori e voglia d’estate ieri netto calo delle dosi di vaccini all’Asl di Avellino

Nella giornata di ieri 11 luglio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino solo 856 dosi di vaccini così suddivise:

⁃ 78 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ⁃ 60 presso il Centro Vaccinale di Montemarano ⁃ 181 presso il Centro Vaccinale di Avellino ⁃ 66 presso il Centro Vaccinale di Montoro ⁃ 60 presso il Centro Vaccinale di Solofra ⁃ 48 presso il Centro Vaccinale di Vallata ⁃ 180 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale ⁃ 72 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia ⁃ 66 presso il Centro Vaccinale di Lioni ⁃ 45 presso le aziende

La corsa ai vaccini prima …

E infatti, nel periodo precedente alla stagione estiva c’è stata una vera e propria corsa ai vaccini. Tutti che rincorrevano le agognate vacanze e per molti non aver fatto il vaccino avrebbe significato il non potersi muovere.

Ora, sembra che qualcosa sia cambiato. Forse il fatto che i numeri dei nuovi contagi abbiano registrato un netto calo, forse il fatto che in realtà le terapie intensive si siano svuotate e quindi, probabilmente, covid 19 fa davvero meno paura.

E così ieri, alcuni centri vaccinali sono rimasti chiusi (clicca qui per conoscere le ragioni)

I dati sui vaccini della Regione Campania

Intanto vediamo, però, che arriva l’annuncio dalla Regione Campania di tutte le dosi finora somministrate di vaccini (suddivise fra prima e seconda dose):

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.419.372 cittadini. Di questi 2.192.293 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.611.665.

