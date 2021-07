Nel bollettino epidemiologico odierno c’è stata una sensibile risalita dei contagi in Puglia e dei nuovi casi da Covid19. Una situazione che può risultare un campanello d’allarme per due motivi. Prima di tutto per il fatto che ci sono molti più contagi in Puglia giornalieri rispetto ad un’estate fa, ma anche perché c’è la Variante Delta che preoccupa e che, in alcune zone dell’Europa e del Mondo, sta provocando molti morti e un numero considerevole di contagi. Una variante che arriva dall’India che si è propagata già in Europa e che ancora non si è in grado di capire se e quanto sia resistente al vaccino anticovid.

Variante delta, le dichiarazioni di Lopalco

Sull’aumento dei contagi in Puglia e sulla variante ha parlato, con alcune dichiarazioni rilasciate all’Ansa, l’assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco che si è espresso così: “L’attuale circolazione del Covid19 in Puglia è dovuta alle aperture con totale abbassamento della guardia ed è in parte legata a focolai anche sostenuti dalla variante Delta”. Lopalco, poi, alla domanda sui festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio e se teme che possano aver contribuito ad aumentare i contagi, risponde così: “I festeggiamenti hanno solo condensato in un giorno i contatti che normalmente in questo periodo comunque si verificano in numerose circostanze di socialità. Dobbiamo convivere con questa situazione, monitorare e insistere con il contact tracing. Ma soprattutto avere fiducia nella vaccinazione”.