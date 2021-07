Montegrotto, il Don Giovanni di Mozart con l’Orchestra di Padova e del Veneto in piazza Primo maggio venerdì 16 luglio

13.7.2021 – La grande musica dell’orchestra di Padova e del Veneto per rilanciare il turismo delle Terme.

Nell’ambito dell’iniziativa che vede la partecipazione dei Comuni di Montegrotto e Abano Terme con sostegno della Fondazione Cariparo, la collaborazione di Federalberghi e Venice Promex, venerdì 16 luglio alle ore 21, in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme l’Orchestra di Padova e del Veneto si cimenterà con l’Ouverture del Don Giovanni, un capolavoro operistico, la Sinfonia n. 40 K 550 e il Concerto per oboe e orchestra che vedrà due giovani interpreti in qualità di solista, Erika Rampin, e direttore, Diego Ceretta. Il biglietto unico a € 5 è in vendita online sulla piattaforma WEBtic. Gli incassi saranno interamente devoluti in beneficenza ad associazioni della Provincia di Padova.